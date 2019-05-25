Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористовИзвестия вчера в 15:53
Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
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