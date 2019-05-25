Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиковГазета.Ru 13:00
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
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Политика
Порошенко дал совет Зеленскому по поводу украинских моряков
Nation News писало, что Зеленский готов прекратить конфликт с Кремлем в случае выполнения Россией требования Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков и кораблей.
Обновлено в 14:00
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В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
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Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
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Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
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Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Музыка
Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву
Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
Обновлено в 17:46
Авто
Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой
Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
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Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Авто
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП
Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
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Хоккей
Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России
Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:30
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
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Правительство и оппозиция Венесуэлы встретятся на следующей неделе
Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Происшествия
На Живописном мосту в Москве столкнулись четыре автомобиля
В аварии участвуют сразу четыре автомобиля, один из них «Газель».
Обновлено в 10:57
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
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Китайский «Великий поход» не добрался до орбиты и упал в Лаосе
Обновлено вчера в 15:16
Наука
Нейросеть научили «оживлять» лица Моны Лизы и Достоевского
Специалисты по машинному обучению научили нейросеть «оживлять» портреты людей на основе только одного изображения.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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