Армия и оружие
Армия Сирии сообщила об освобождении Хан-ШейхунаRuNews24.ru 12:30
На канале Al Ekhbariya сообщили, что сирийская армия после захвата Хан-Шейхуна отрезала бандформирования от снабжения. В настоящее время армия Сирии продолжает наступать на отдельные районы, оставшиеся под контролем боевиков.
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с чего всё началось
Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Федеральное агентство новостей публикует первые кадры из освобожденного «Латаминского котла». Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун.ФАН13:59
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