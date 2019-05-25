Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиковГазета.Ru вчера в 13:00
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
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Армия и оружие
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Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.
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