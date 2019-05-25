Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление террористов в ИдлибеRT на русском 17:02
Террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»*, вышедшие из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, совершили очередную попытку нападения на позиции правительственных войск САР. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, ответный огонь привёл к отступлению боевиков.
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