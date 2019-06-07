Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере ХамыГазета.Ru 06 июня в 21:53

По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.

с чего всё началось

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.

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