Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере ХамыГазета.Ru 06 июня в 21:53
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с чего всё началось
По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.ФАНвчера в 06:50
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В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама
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