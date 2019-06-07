Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку боевиков в ХамеФАН вчера в 15:26

Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Читать в источнике
с чего всё началось

САА остановила внезапную контратаку боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы

По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.
ФАНвчера в 06:50

Подробнее о событии

Более 140 боевиков уничтожили при нападении на военных в Сирии

Известиявчера в 15:43

Правительственные войска в Сирии отразили атаку боевиков на северо-западе страны

Петербургский дневниквчера в 19:33

Сирия новости 5 июня 07.00: названа цель удара ВВС Израиля по базе Т4, САА наносит удары террористам в Хаме

ФАН05 июня в 00:00

В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама

Российская газетавчера в 15:34

Сирийская армия при поддержке ВКС отразила масштабную атаку террористов

РИА Новостивчера в 15:11

Боевики-исламисты захватили три селения в сирийской провинции Хама

Евразия Dailyвчера в 03:29

140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Политика

«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Единоборства

Нурмагомедов открестился от статуса самого высокооплачиваемого бойца UFC

Обновлено в 03:53
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал

Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес

«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды

"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Ростовчанку Анастасию Костенко снова раскритиковали за внешний вид

Отдых на море - значит много фотографий. Ростовчанка ежедневно публикует по несколько снимков с отдыха.
Обновлено в 03:00
Футбол

Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ

В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Религия

Папа римский изменил молитву «Отче наш»

О необходимости изменить текст молитвы папа Франциск говорил еще в ноябре 2017 года.
Обновлено 06 июня в 08:35
Шоу-бизнес

Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ

Обновлено вчера в 14:59
Наука

Перелом кривой старения человека пришелся на 50 лет

Обновлено вчера в 09:03
Авто

Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

В Свердловской области загорелась исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Российского чиновника подстрелили за замечание водителю

Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Футбол

Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Автоспорт

Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого

Вам не стоит ждать от нас слишком многого, приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота.
Обновлено в 01:58
Экономика

«Макдоналдс» откроет ресторан в Сбербанке

"Макдоналдс" откроет ресторан в Сбербанке. Соглашение об этом компании подписали накануне в рамках Петербургского экономического форума.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие

Россотрудничество не планирует открывать представительства в ДНР и ЛНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 03:24
Игры

Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина

В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Россотрудничество готовит проект к 75-летию Победы в 2020 году

Россотрудничество готовит два крупных проекта на 2020 год: первый посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, второй - 100-летию исхода Белой армии, рассказала в интервью РИА Новости глава организации Элеонора Митрофанова.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei

Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
Обновлено в 03:15
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Экономика

СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев

В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное