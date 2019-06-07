Армия Сирии отразила атаку боевиков в ХамеФАН вчера в 15:26

По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.

с чего всё началось

Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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