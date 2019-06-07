Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаку боевиков в ХамеФАН вчера в 15:26
Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.ФАНвчера в 06:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительственные войска в Сирии отразили атаку боевиков на северо-западе страны
Петербургский дневниквчера в 19:33
В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама
Российская газетавчера в 15:34
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Политика
«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено вчера в 21:11
Единоборства
Нурмагомедов открестился от статуса самого высокооплачиваемого бойца UFC
Обновлено в 03:53
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес
«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды
"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Ростовчанку Анастасию Костенко снова раскритиковали за внешний вид
Отдых на море - значит много фотографий. Ростовчанка ежедневно публикует по несколько снимков с отдыха.
Обновлено в 03:00
Футбол
Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ
В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Религия
Папа римский изменил молитву «Отче наш»
О необходимости изменить текст молитвы папа Франциск говорил еще в ноябре 2017 года.
Обновлено 06 июня в 08:35
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ
Обновлено вчера в 14:59
Наука
Перелом кривой старения человека пришелся на 50 лет
Обновлено вчера в 09:03
Авто
Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Российского чиновника подстрелили за замечание водителю
Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Автоспорт
Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого
Вам не стоит ждать от нас слишком многого, приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота.
Обновлено в 01:58
Экономика
«Макдоналдс» откроет ресторан в Сбербанке
"Макдоналдс" откроет ресторан в Сбербанке. Соглашение об этом компании подписали накануне в рамках Петербургского экономического форума.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
Россотрудничество не планирует открывать представительства в ДНР и ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 03:24
Игры
Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина
В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Россотрудничество готовит проект к 75-летию Победы в 2020 году
Россотрудничество готовит два крупных проекта на 2020 год: первый посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, второй - 100-летию исхода Белой армии, рассказала в интервью РИА Новости глава организации Элеонора Митрофанова.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
Обновлено в 03:15
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев
В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено вчера в 20:39
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19