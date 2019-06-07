Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаку боевиков в ХамеФАН 15:26
Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Правительственные войска в Сирии отразили атаку боевиков на северо-западе страны
Петербургский дневник19:33
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