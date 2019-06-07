Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку боевиков в ХамеФАН 15:26

Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Более 140 боевиков уничтожили при нападении на военных в Сирии

Известия15:43

Сирия новости 6 июня 12.30: САА сбила 8 дронов боевиков в Хаме, стычки ССА и курдов в Алеппо

ФАНвчера в 05:30

140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии

Газета.Ru15:41

В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама

Российская газета15:34

Сирийская армия при поддержке ВКС отразила масштабную атаку террористов

РИА Новости15:11

Боевики-исламисты захватили три селения в сирийской провинции Хама

Евразия Daily03:29

Правительственные войска в Сирии отразили атаку боевиков на северо-западе страны

Петербургский дневник19:33
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Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу победила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 20:42
Здоровье

Англичанку трижды не пускали в самолет из-за худобы

Обновлено в 21:56
Политика

На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Политика

Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено в 21:33
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

США дали Турции время подумать об отказе от С-400

Ранее были названы сроки поставки С-400 Турции. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, поставки С-400 Турции начнутся через два месяца.
Обновлено в 16:20
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Обновлено в 11:42
Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Экономика

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания

Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

60-летний миллионер сделал предложение племяннице принцессы Дианы

Благо, отец красавицы 54-летний граф Чарлз Спенсер оказался приверженцем гораздо большей лояльности во взглядах на ограничения, установленные королевской семьей для своих отпрысков, и разрешил в свое время дочери Китти строить карьеру модели.
Обновлено в 07:29
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 15:00
Общество

Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

Агентство Ruptly опубликовало кадры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который находится в тюрьме Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 20:18
Гаджеты

Появились первые скриншоты новой операционной системы Huawei

Первые изображения собственной операционной системы Huawei были опубликованы в Сети.
Обновлено в 20:49
Происшествия

КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге

По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.
Обновлено в 19:23
Технологии

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Политика

Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян

Обновлено в 11:15
Происшествия

Катастрофа Ан-148 оставила без работы десятки пилотов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что после авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в прошлом году, без работы остались десятки пилотов.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Обновлено в 11:13
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