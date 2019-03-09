Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков в ИдлибеRT на русском вчера в 18:33

Сирийская армия нанесла удары по позициям террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* на юге провинции Идлиб после атак со стороны боевиков. Об этом информирует сирийское агентство SANA.

Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе

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