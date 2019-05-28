Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в КосовоИзвестия 04:10
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение было принято после того, как косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии.
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