Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за задержаний в КосовоСуть событий 03:51
В Косово были задержаны порядка тринадцати сербов. Армия и спецназ МВД Сербии были приведены в полную боевую готовность. Соответствующее распоряжение отдал президент страны Александр Вучич после задержаний сербов в Косово.
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Политика
Полиция Косова задержала россиянина
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Обновлено в 07:29
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Новый президент Литвы рассказал об отношениях с Россией
Вновь избранный президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил, что дальнейшие отношения с Москвой вряд ли поменяются, поскольку в этом новый глава видит предательство своих украинских партнеров.
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Футбол
Гаттузо объявил об уходе из «Милана»
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Обновлено в 04:02
Общество
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Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
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Общество
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Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
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Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
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Полиция начала проверку после ранения бизнесмена в Москве
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Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
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Талибы встретились с Лавровым в Москве
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