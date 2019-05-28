Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за задержаний в КосовоСуть событий 03:51

В Косово были задержаны порядка тринадцати сербов. Армия и спецназ МВД Сербии были приведены в полную боевую готовность. Соответствующее распоряжение отдал президент страны Александр Вучич после задержаний сербов в Косово.

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за задержаний в Косово

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