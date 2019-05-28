Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за задержаний в КосовоСуть событий 03:51

В Косово были задержаны порядка тринадцати сербов. Армия и спецназ МВД Сербии были приведены в полную боевую готовность. Соответствующее распоряжение отдал президент страны Александр Вучич после задержаний сербов в Косово.
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Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

РИА Новости03:56

Сербская армия приведена в боевую готовность

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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 31 мая 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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