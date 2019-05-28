Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в КосовоРеальное время 04:37

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

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