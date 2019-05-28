Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в КосовоРеальное время 04:37

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
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«Сербы готовятся к худшему». Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово

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Президент Республики Сербской назвала Косово источником нестабильности на Балканах

ТАСС09:56

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

RT на русском04:18

Сербская армия приведена в боевую готовность

Lenta.ru05:28

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за конфликта на севере Косово

Коммерсантъ04:26

Вучич привел армию в боеготовность из-за полицейской операции в сербских районах Косово

Интерфакс04:36

Вучич привел армию в полную боеготовность после арестов сербов в Косово

РБК03:56
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:42, Ашберн

Сербия готова к войне с Косово

Вести.UZ09:00
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка

В китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, мужчина спас ребенка, упавшего с пятого этажа.
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Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
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Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Егор Крид признался, почему бросил уральскую модель

Егор Крид впервые признался, почему расстался с уральской моделью, победившей в шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.
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Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
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Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
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Рост биомассы хвойного леса отследили по свечению хлорофилла

Ученые использовали слабую флуоресценцию фотосинтезирующего пигмента растений хлорофилла для определения прироста массы хвойного леса, который трудно определить другими методами.
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Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

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Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
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Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
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СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
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Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками

По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
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Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
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Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров прокатился на катере с автоматом в руках

Певец Филипп Киркоров опубликовал новую фотографию в Instagram, на которой он стоит на катере с автоматом Калашникова.
Обновлено в 11:16
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Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу

Подросток из Австралии два раза взломал серверы Apple, надеясь, что компания обратит на него внимание и позовёт на работу.
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Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории

Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
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Экономика

Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

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Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
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В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
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Фотографию "очень уставшего" принца Гарри обсуждают в Сети.
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Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 31 мая 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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