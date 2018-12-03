Армия и оружие
В Сирии уничтожено около 300 боевиков
В Сирии уничтожено около 300 боевиковНациональная служба новостей00:46
Произошло это во время наступательной операции в провинции Эс-Сувейда, рассказал представитель командования группировки российских войск в Сирии Олег Макаревич. В расположении террористов изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, отмечает RT.
Национальная служба новостей00:46
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с чего всё началось
Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщил представитель командования группировки войск российских ВС в арабской республике Олег Макаревич.РИА Новостивчера в 23:41
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