Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщил представитель командования группировки войск российских ВС в арабской республике Олег Макаревич.

с чего всё началось

Произошло это во время наступательной операции в провинции Эс-Сувейда, рассказал представитель командования группировки российских войск в Сирии Олег Макаревич. В расположении террористов изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, отмечает RT.

В Сирии уничтожено около 300 боевиков

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Армия и оружие Армия и оружие Американские истребители оказались в силах рассорить США и Британию

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот признан лучшим в России по итогам 2018 года Тихоокеанский флот (ТОФ) признали лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.

Армия и оружие Армия и оружие В результате авиаудара США убит командир афганских талибов В результате авиаудара США на юге Афганистана был убит полевой командир афганских талибов Абдул Манан, сообщает The New York Times.

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты‐разведчики США замечены в Крыму Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США облетел южный берег Крыма и направился в сторону Кубани, приблизившись на расстояние 34 километра к береговой линии Краснодарского края в районе Новороссийска.

Армия и оружие Армия и оружие Стрельбы танков Т-90 и РСЗО «Град» попали на видео на Урале В стрельбах приняли участие танки Т-90, БМП-2, зенитные самоходные установки «Тунгуска» и РСЗО «Град».

Армия и оружие Армия и оружие Военные ВВО сдали нормативы по стрельбе из автоматов и гранатометов Более трех тысяч военнослужащих Восточного военного округа вышли на учения на полигоны в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Армия и оружие Армия и оружие В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи

Армия и оружие Армия и оружие «Хезболла» подготовила мощный асимметричный ответ Израилю На днях ливанская шиитская политическая партия и военизированная организация «Хезболла» опубликовала на YouTube видео, в котором предостерегла Израиль против ракетных ударов по Ливану и Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что на дебютной выставке военной техники EDEX-2018 в столице Египта госкомпания представит около 300 образцов производимой продукции.

Армия и оружие Армия и оружие Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.

Армия и оружие Армия и оружие США убедили союзников в нарушении Россией ДРСМД Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о «нечистоплотных попытках» создать у мирового сообщества впечатления, будто бы несоблюдение Москвой ДРСМД является установленным фактом.

Армия и оружие Армия и оружие Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.