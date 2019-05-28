Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одеждыТАСС вчера в 12:11
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда". Премьерный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.
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«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды
ТК Звездавчера в 15:08
Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку
RT на русскомвчера в 14:43
Сумка‐бронежилет и стиль милитари. Тимати представил коллекцию одежды совместно с Армией России
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Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
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Впервые продемонстрировали бронеавтомобиль «Горец-ССН»
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Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
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Хотя глава региона адресует своё высказывание по большей части федеральным властям, так как систему следует менять на уровне всей страны, кемеровчане активно высказывают свои претензии именно к региональному руководству.
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Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
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В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
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«Барселона» хочет продать Ракитича, но игрок не намерен уходить
Испанская "Барселона" готова расстаться с полузащитником Иваном Ракитичем, но сам футболист не желает покидать клуб до истечения контракта, сообщает Sport.es Хорват выступает за "Барселону" с 2014 года, действующее соглашение 31-летнего Ракитича рассчитано до 30 июня 2021 года.
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