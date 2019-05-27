Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одеждыТАСС вчера в 12:11

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда". Премьерный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.
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«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.
ТК Звездавчера в 15:08

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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

РБКвчера в 16:51

Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку

RT на русскомвчера в 14:43

«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды

ТК Звездавчера в 15:08

Black Star и «Армия России» выпустили совместную коллекцию одежды

Новая газетавчера в 14:14

Тимати устроил в Минобороны модный показ «Черной звезды»

Вести.Ruвчера в 12:46

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

ТАССвчера в 12:11

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

ФАНвчера в 12:35
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Общество

В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три года

Напомним, Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа.
Обновлено в 08:06
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Авто

Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class

С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Политика

Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун

Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Политика

Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Транспорт

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Минобороны и МВД отвергли введение обращения «господин» вместо «товарищ»

Предложение вернуть в армию и силовые структуры обращение "господин" вместо "товарищ" направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Обновлено в 08:27
Религия

РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции

Обновлено в 07:55
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Технологии

«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши

По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено в 06:46
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Технологии

FedEx перенаправила две посылки Huawei в Соединенные Штаты без объяснения причин

Сегодня появились сведения о том, что американская компания FedEx, занимающаяся курьерской доставкой, перенаправила в Соединенные Штаты две посылки Huawei, предназначенные для азиатских адресатов.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Политика

В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу Омеляна

В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу о недостоверном декларировании доходов министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Обновлено в 04:45
Здоровье

С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 5 тысяч петербуржцев

По состоянию на 27 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 4758 человека, в том числе 915 детей до 17 лет.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Общество

Соловьев назвал «козлищами» протестующих против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 04:23
Политика

Талибы встретились с Лавровым в Москве

Обновлено в 07:30
Общество

В Великобритании постоянно чихающий кот Эллиот не может найти хозяев

В Британии кот по кличке Эллиот долгое время не может найти себе хозяев.
Обновлено вчера в 16:04
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