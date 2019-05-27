Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одеждыТАСС вчера в 12:11
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда". Премьерный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.
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с чего всё началось
В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star. Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода.ТК Звездавчера в 15:08
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Тимати представил новую коллекцию одежды совместно с «Армией России» и подарил Шойгу куртку
RT на русскомвчера в 14:43
«Черная звезда»: Тимати и «Армия России» представили совместную коллекцию одежды
ТК Звездавчера в 15:08
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