Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт ТриполиКоммерсантъ 14:31

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хафтар заявил, что продолжит наступление на Триполи до полного уничтожения террористов

Интерфакс12:56

Армия Хафтара заявила о потерях после взятия аэропорта Триполи

РБК14:49

СМИ: Ливийская национальная армия развивает наступление с юга Триполи

ТАСС13:51

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Коммерсантъ14:31

Ливийская национальная армия взяла под свой контроль аэропорт Триполи

iReactor14:44

Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

РИА Новости13:10

Командующий армии Ливии направил войска в сторону Триполи

ФАНвчера в 12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы

Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Политика

Назван новый президент Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено в 10:03
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии

Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

Обновлено в 13:25
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров

Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация.
Обновлено в 11:58
Футбол

Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»

Обновлено в 14:05
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области

В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Польский генерал не исключил возможность ядерного удара по России

В случае агрессии со стороны России, запад применит ядерные бомбы, об этом бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил в интервью изданию Wirtualna Роlsка.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Футбол

Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»

В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте.
Обновлено в 13:40
Культура

Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 00:30
Футбол

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Обновлено в 12:06
Кино

В Сети появились кадры со Шварценеггером в продолжении «Терминатора»

Создатели фильма «Терминатор: Темная судьба» опубликовали первые кадры фантастического боевика, премьера которого должна состояться осенью нынешнего года.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Экс-жена Марата Башарова рассказала, как о ней заботится маленький сын

Елизавета души не чает в малыше. Двухлетний сын Марата Башарова остался жить со своей мамой.
Обновлено в 09:02
Авто

«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y

Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Экономика

Банк России отозвал лицензии у страховой компании «Кристалл»

Банк России приказом от 4 апреля 2019 года отозвал лицензии на осуществление страхования у страхового акционерного общества "Кристалл".
Обновлено в 01:59
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Происшествия

Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное