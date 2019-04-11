Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолётRT на русском 14:24
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила военный самолёт лояльных правительству страны сил. «Ливийская национальная армия сбила военный самолёт, вылетевший из Мисраты», — заявил в эфире Sky News Arabia представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
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