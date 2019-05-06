Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в ТриполиГазета.Ru вчера в 19:19
Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ВВС армии Хафтара уничтожили штаб ПНС в ходе атаки на Триполи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе «Суперджета» прибыли в Москву
В столичный аэропорт Шереметьево на самолете из Мурманска прилетели около полусотни родственников погибших людей при аварийной посадки пассажирского самолета.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево
По некоторым данным, пожар в хвосте самолета начался после четырех ударов воздушного судна о полосу.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Горящий самолет совершил жесткую посадку в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 13:00
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
Сегодня, 6 мая, в России вступили в силу новые правила диспансеризации.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 02:44
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие
На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Трамп обнародовал предложение продлить ему президентский срок
Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter идеей продлить ему президентский срок на два года в качестве компенсации за расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившего сговор его предвыборного штаба с РФ.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Политика
Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане
Обновлено вчера в 21:44
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Футбол
AS: Зидан задумался о продаже Модрича
По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан задумался о продаже хорвата.
Обновлено в 01:41
Гаджеты
Сбербанк получил патент на «умный» холодильник
Представители Сбербанка подали в Роспатент заявку на регистрацию «умного» холодильника в ноябре 2018 года, в марте этого года ее официально одобрили.
Обновлено в 02:15
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара
Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00