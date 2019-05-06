Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в ТриполиГазета.Ru вчера в 19:19

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ВВС армии Хафтара уничтожили штаб ПНС в ходе атаки на Триполи.
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Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Газета.Ruвчера в 19:19

В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

RT на русскомвчера в 20:23

Армия Хафтара заявила об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

РИА Новостивчера в 19:53

ВВС армии Хафтара уничтожили оперативный штаб правительства нацсогласия

Известиявчера в 20:41

Армия Хафтара нанесла удары по ряду позиций в Триполи

РЕН ТВвчера в 19:28

Армия маршала Хафтара в Ливии нанесла критический удар по противнику

Вести.Ruвчера в 20:38

Reuters: Хафтар отдал приказ преследовать и уничтожать отступающие войска противника

ТАССвчера в 18:04
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Происшествия

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На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
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Происшествия

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Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
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В России вступили в силу новые правила диспансеризации

Сегодня, 6 мая, в России вступили в силу новые правила диспансеризации.
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Происшествия

В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе

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Происшествия

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Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

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Ирина Безрукова пережила алкоголизм отца и смертельную болезнь матери

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В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие

На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
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Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

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Происшествия

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
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Политика

Трамп обнародовал предложение продлить ему президентский срок

Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter идеей продлить ему президентский срок на два года в качестве компенсации за расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не выявившего сговор его предвыборного штаба с РФ.
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Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
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Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
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В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

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AS: Зидан задумался о продаже Модрича

По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан задумался о продаже хорвата.
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Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
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