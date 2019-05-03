Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в ТриполиГазета.Ru вчера в 19:19
Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ВВС армии Хафтара уничтожили штаб ПНС в ходе атаки на Триполи.
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Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
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Обновлено вчера в 16:39
Наука
Физические упражнения улучшают память при сердечной недостаточности
Ученые заявляют, что физкультура улучшает память пациентам с сердечной недостаточностью, у них улучшаются когнитивные функции.
Обновлено 04 мая в 09:40
Происшествия
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Обновлено вчера в 17:18
Политика
МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы
«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
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Космос
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Обновлено вчера в 02:02
Происшествия
Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке
На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Музыка
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Политика
Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии
Почти два года назад в пользу завершения выступало чуть менее половины респондентов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту
Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево».
Обновлено в 00:53
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве
Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Следственный комитет сообщает о 41-м погибшем в ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Месси назвал 3 футболистов, которых нужно купить «Барселоне»
Главная звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал руководству клуба приобрести нескольких футболистов в летнее трансферное окно.
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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
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Кино
Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»
Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».
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Происшествия
Депутат Ионин опроверг информацию о задержании помощника
Обновлено вчера в 15:26
Путешествия
Весельная лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн
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Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
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Названы ошибки при езде на авто с вариатором, ведущие к поломке КПП
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38