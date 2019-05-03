Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в ТриполиГазета.Ru вчера в 19:19

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ВВС армии Хафтара уничтожили штаб ПНС в ходе атаки на Триполи.

Происшествия СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78 На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа.

Наука Физические упражнения улучшают память при сердечной недостаточности Ученые заявляют, что физкультура улучшает память пациентам с сердечной недостаточностью, у них улучшаются когнитивные функции.

Происшествия Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet Шесть внутрироссийских рейсов "Аэрофлота" не вылетят из столичного аэропорта "Шереметьево" после катастрофы SSJ-100, следует из информации на табло в воздушной гавани.

Политика МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы «С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Происшествия Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.

Музыка Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.

Политика Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии Почти два года назад в пользу завершения выступало чуть менее половины респондентов.

Происшествия Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100 Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.

Происшествия Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево».

Общество До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Здоровье Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.

Футбол Месси назвал 3 футболистов, которых нужно купить «Барселоне» Главная звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси посоветовал руководству клуба приобрести нескольких футболистов в летнее трансферное окно.

Кино Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов» Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».

Армия и оружие США направят авианосную группу к берегам Ирана США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.