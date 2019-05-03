Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в ТриполиГазета.Ru вчера в 19:19

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ВВС армии Хафтара уничтожили штаб ПНС в ходе атаки на Триполи.
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