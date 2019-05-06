Армия и оружие

В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия ЛивииRT на русском 20:23

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре штаба ЛНА.
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Армия Хафтара нанесла удары по ряду позиций в Триполи

РЕН ТВ19:28

В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

RT на русском20:23

Армия Хафтара заявила об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

РИА Новости19:53

ВВС армии Хафтара уничтожили оперативный штаб правительства нацсогласия

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Армия маршала Хафтара в Ливии нанесла критический удар по противнику

Вести.Ru20:38

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Газета.Ru19:19

Reuters: Хафтар отдал приказ преследовать и уничтожать отступающие войска противника

ТАСС18:04
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Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Наука

Психические расстройства ребенка связывают с вирусными инфекциями матери во время беременности

Как выяснили канадские ученые, проводившие эксперименты с крысами, если самка во время беременности получит вирусную инфекцию, то у появившегося на свет потомства сильно увеличиваются шансы на развитие психических расстройств.
Обновлено 03 мая в 04:30
Политика

Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке Израиля.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 18:22
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Обновлено в 17:00
Общество

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отчалит от МКС в начале лета

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-10" отчалит от Международной космической станции (МКС) в начале июня, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Роскосмоса.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Футбол

«Челси» объявил об уходе Килиана Азара

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Шереметьево и Аэрофлот выразили соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Обновлено в 21:10
Происшествия

«Прыжки» Суперджета по полосе в Шереметьево попали на видео

Обновлено в 16:00
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 14:13
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году

Обновлено в 14:59
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном

Маленькому Григорию исполнилось пять месяцев.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана

Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено в 21:32
Происшествия

Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100

Обновлено в 19:37
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено в 21:49
Общество

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия.
Обновлено в 20:18
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Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии. Правительством национального единства Ливии объявлен военным преступником.
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