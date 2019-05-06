В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия ЛивииRT на русском 20:23

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре штаба ЛНА.

В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

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