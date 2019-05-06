Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в ТриполиГазета.Ru вчера в 19:19

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ВВС армии Хафтара уничтожили штаб ПНС в ходе атаки на Триполи.
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Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника

Инфорос03:13

Армия Хафтара заявила об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

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В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

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Армия маршала Хафтара в Ливии нанесла критический удар по противнику

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ВВС армии Хафтара уничтожили оперативный штаб правительства нацсогласия

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Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

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Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

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Общество

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Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
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Происшествия

Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки

Пассажирский самолет SSJ-100 Москва — Мурманск был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 21:13
Общество

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась на Аляске

Обновлено в 01:39
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

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Обновлено в 04:18
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 02:34
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

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Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Политика

Помпео связал ракетные пуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР не случайно осуществила испытательные ракетные пуски после переговоров лидера северокорейской республики Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол

Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»

Полузащитник «Лехии» из Гданьска Конрад Михаляк летом этого года переберется в российскую Премьер-лигу.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

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Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное

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Музыка

Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское шоу

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Экономика

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
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Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
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Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
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Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

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Происшествия

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
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На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

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Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
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В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
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