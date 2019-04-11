Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолетРИА Новости 14:05
Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из города Мисрата, сообщил официальный представитель армии. Телеканал Sky News Arabia транслирует пресс-конференцию в Бенгази.
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Происшествия
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Экономика
ЦБР: пока рано говорить, что пик инфляции пройден
Годовая инфляция по итогам марта достигла 5,3 процента, что Минэкономразвития назвало пиковым значением года, который уже пройден.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Технологии
Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500
Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено в 13:35
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Наука
Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено в 05:09
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Авто
Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback
Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика
Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
Обновлено в 17:43
Политика
Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Общество
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Родители не разрешили перелить кровь умирающему младенцу в Ростове
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, религиозные мать и отец запретили врачам совершить переливание крови 1,5 месячной дочери несмотря на ее тяжелое состояние.
Обновлено в 12:45
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43