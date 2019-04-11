Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолетРИА Новости вчера в 14:05
Ливийская национальная армия маршала Хафтара сбила военный самолет, вылетевший из города Мисрата, сообщил официальный представитель армии. Телеканал Sky News Arabia транслирует пресс-конференцию в Бенгази.
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой
Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
Турция может купить еще одну партию российских С-400
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Игры
Sony добавила возможность сменить ник в PlayStation Network
Корпорация Sony добавила возможность изменения имени учетной записи в PlayStation Network.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 03:19
Наука
Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием
Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Американский военный назвал причину размещения войск США за границей
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует свои успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Заседание кабмина транслировалось на YouTube.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено вчера в 12:11
Игры
Albion Online стала условно-бесплатной
Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено вчера в 16:07
Хоккей
«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Водолеев ждет неорганизованный день, а Раки построят планы на будущее
Большую часть дня Водолей посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви
Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Переход «долевок» на эскроу-счета вынудил алтайскую компанию отказаться от планов на строительство?
Судя по всему, реализацию новых проектов по строительству жилья в компании уже не рассматривают, что вполне может быть связано с грядущим отказом от «долевок».
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
Sony представила дисплей с разрешением 16К
Обновлено вчера в 12:08
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50