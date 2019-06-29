Армия и оружие
Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов ЛивииИзвестия 28 июня в 19:31
Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
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