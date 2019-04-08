Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.

Происшествия Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.

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Футбол «Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург» Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.

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Политика Иран объявил армию США террористической организацией Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".

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