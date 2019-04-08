Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29
4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.
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