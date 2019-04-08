Армия и оружие

Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.
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Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи

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Ливийский маршал Хафтар потерял аэропорт Триполи

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В Ливии заявили, что операция в Триполи проводится в рамках конституции против группировок

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СМИ: Армия Хафтара уходит из аэропорта Триполи

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Армия Хафтара назвала условие перемирия

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ООН и Россия призывают Ливию к политическому решению кризиса

Вести.Ru06:44

Ливия: Запад может снова начать бомбить

Царьград09:52
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Политика

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Общество

Суд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову

Обновлено в 05:35
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Суд не стал лишать родительских прав слабослышащую мать из Петербурга

Выборгский районный суд Петербурга в понедельник, 8 апреля, отказал удовлетворить требование органов опеки о лишении родительских прав слабослышащей многодетной матери Олеси Уткиной.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации Анатолия Мукасея

Обновлено в 05:55
Общество

Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы

Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео

Обновлено в 13:16
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео

В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Авто

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом

Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом Несмотря на погашение ущерба, Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста Виктора Ишаева — бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатора Хабаровского края и вице-президента НК «Роснефть», а теперь пенсионера.
Обновлено в 11:28
Футбол

Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Авто

Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари

Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
Обновлено в 09:27
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено в 06:22
Общество

Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет

Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика

В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция

Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Политика

Медведев сменил руководителя Роструда

Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану

Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и Турции

По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.
Обновлено вчера в 20:42
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
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Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
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