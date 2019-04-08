Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.

Политика Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.

Хоккей «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.

Происшествия Суд не стал лишать родительских прав слабослышащую мать из Петербурга Выборгский районный суд Петербурга в понедельник, 8 апреля, отказал удовлетворить требование органов опеки о лишении родительских прав слабослышащей многодетной матери Олеси Уткиной.

Общество Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Армия и оружие Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.

Авто Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Происшествия Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом Несмотря на погашение ущерба, Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста Виктора Ишаева — бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатора Хабаровского края и вице-президента НК «Роснефть», а теперь пенсионера.

Происшествия Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.

Финансы Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Авто Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.

Общество Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Армия и оружие Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.

Политика В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.

Армия и оружие В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров» В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.

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Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

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Политика Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и Турции По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.