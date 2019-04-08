Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29
4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Общество
Суд изменил меру пресечения Кириллу Серебренникову
Обновлено в 05:35
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Суд не стал лишать родительских прав слабослышащую мать из Петербурга
Выборгский районный суд Петербурга в понедельник, 8 апреля, отказал удовлетворить требование органов опеки о лишении родительских прав слабослышащей многодетной матери Олеси Уткиной.
Обновлено в 10:23
Общество
Родители отравившихся в детсадах детей подали второй иск к комбинату Пригожина и властям Москвы
Подали второй коллективный иск: 14 соистцов - родителей детей, отравленных в детских садах Москвы, к Департаментам образования и здравоохранения Москвы, поставщикам питания "Конкорд" и "Вито-1" и 5 московским школам как к госзаказчиками некачественного питания. pic.twitter.com / cSjARldM7f — Соболь Любовь (@ SobolLubov) 8 апреля 2019 г. Ответчиками выступают школы на юго-востоке и востоке Москвы.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Авиаудар по аэропорту в Триполи попал на видео
Обновлено в 13:16
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео
В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом
Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом Несмотря на погашение ущерба, Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста Виктора Ишаева — бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатора Хабаровского края и вице-президента НК «Роснефть», а теперь пенсионера.
Обновлено в 11:28
Футбол
Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»
Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Авто
Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари
Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
Обновлено в 09:27
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено в 06:22
Общество
Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет
Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО
Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану
Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и Турции
По сообщению Федерального агентства новостей, турецкая и российская стороны намерены обсудить ряд вопросов, включая сложившуюся в САР ситуацию, реализацию проекта «Турецкий поток», поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и т.д. Также Путин и Эрдоган посетят торжественную церемонию открытия перекрестного Года культуры и туризма в обеих странах, которая состоится в Большом театре.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14