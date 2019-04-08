Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29
4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.
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Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин
Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:33
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
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Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»
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«Приморскую» закрыли на проверку
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Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana
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Армия и оружие
Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими
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Суд в США заблокировал политику администрации президента Дональда Трампа по возвращению в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран, говорится в решении суда.
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Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
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