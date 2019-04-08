Армия и оружие

Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт.
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В Челябинске произошел пожар на стройплощадке конгресс-холла

Как сообщает телеграм-канал «Челябинск Сегодня», пожар быстро локализовали.
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В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
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Защитник «Аризоны» Любушкин хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2019

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
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Общество

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Обновлено в 11:33
Музыка

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Обновлено в 17:21
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
Обновлено в 09:58
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Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

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Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
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«Приморскую» закрыли на проверку

В Петербурге вечером 8 апреля на поверку закрыли станцию метро «Приморская». Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».
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Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.
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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
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Суд в США запретил возвращать в Мексику беженцев из третьих стран

Суд в США заблокировал политику администрации президента Дональда Трампа по возвращению в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран, говорится в решении суда.
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Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
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