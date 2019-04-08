Армия Хафтара покинула аэропорт ТриполиВзгляд.ру 06:29

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Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Происшествия СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.

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