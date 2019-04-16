Армия и оружие

Армия Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу ТриполиRT на русском 19:46

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи.
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По меньшей мере четыре человека погибли и более 20 пострадали из-за ракетного обстрела в Триполи

Эхо Москвы19:04

Армия Хафтара опровергла причастность к обстрелу столицы Ливии

РИА Новости19:31

СМИ: в результате ракетных ударов по Триполи погибли четыре человека

Коммерсантъ19:04

Армия Хафтара опровергла причастность к ракетному обстрелу Триполи

RT на русском19:46

Reuters: Триполи подвергся ракетному обстрелу

ТАСС19:34

Триполи подвергся ракетному удару: 4 человека погибли, 23 ранены

Вести.Ru19:04

Запад не хочет уступать Ливию «клону» Каддафи

Независимая газета12:39
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Общество

Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Политика

Рашкин задал пять вопросов Медведеву перед его отчетом в Госдуме

В преддверии отчета премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Госдуме о работе правительства, который запланирован на 17 апреля, депутат от КПРФ, экс-глава саратовского обкома партии Валерий Рашкин задал ему пять вопросов с целью показать неэффективность работы кабинета министров.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Небоскреб в Мадриде эвакуируют после сообщения о бомбе

Обновлено в 07:50
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Транспорт

ЦОДД не планирует вводить платный проезд перекрестков в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы не планирует вводить платный проезд перекрестков в городе.
Обновлено в 09:11
Теннис

Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира

Обновлено в 10:58
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Общество

Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля уничтожил кровлю здания и ряд архитектурных деталей собора.
Обновлено в 21:20
Общество

Кузнецова просит Рособрнадзор проверить школу в Тамбове из-за драки учениц

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить одну из тамбовских школ после массовой драки учениц.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Здоровье

Во Владивостокской клинической больницы №2 пройдёт долгожданный ремонт

Капитальный ремонт пройдёт сразу в нескольких отделениях Во Владивостокской клинической больнице № 2, в народе именуемой "тысячекоечная" пройдёт комплексный ремонт сразу нескольких отделений.
Обновлено в 20:49
Футбол

Зидан принял решение избавиться от Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Петросян возвращается на Первый канал

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Наука

Томские учёные смогли ускорить процесс восстановления ткани

Учеными Томского политехнического университета открыт новый действенный способ ускорения регенерации и повышения прочности тканей кровеносных сосудов и хрящей человека.
Обновлено в 10:12
Экономика

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
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Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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Столица Ливии, административный центр одноимённого муницилитета. Население - 1780000 жителей по данным 2007 года. Город расположен на северо-западе страны, на берегу бухты Средиземного моря.
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