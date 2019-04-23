Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на ТриполиРИА Новости 18:28

Аль-Мисмари сказал, что ЛНА начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты после завершения первого этапа, пишет издание. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов".

Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

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