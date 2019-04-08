Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в ТриполиМосква 24 11:35

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла воздушный удар по аэропорту Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи

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