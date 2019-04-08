Армия и оружие

Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в ТриполиМосква 24 11:35

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла воздушный удар по аэропорту Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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