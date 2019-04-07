Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в ТриполиРИА Новости 10:01
Самолеты Ливийской национальной армии Халифы Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту Триполи, сообщает Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Международный аэропорт Митига приостановил все полеты.
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Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
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Продолжительность и качество сна связаны с генами
В результате исследования специалисты обнаружили 47 связей между нашим генетическим кодом и качеством, количеством и временем нашего сна, сообщается в издании Nature Communications.
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Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
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Экс-начальник Главного автобронетанкового управления перешел в «КамАЗ»
Обновлено в 06:49
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Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
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Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.
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Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
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Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств
Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
Обновлено в 18:04
Политика
Суд в США запретил возвращать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в США заблокировал политику администрации президента Дональда Трампа по возвращению в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран, говорится в решении суда.
Обновлено в 17:21
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
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Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Диетолог: Современные дети страдают болезнями пожилых
Обновлено в 06:04
Финансы
Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года
По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
Обновлено в 15:28
Кино
Первый канал сегодня начинает показ сериала «Зорге»
Обновлено в 06:25
Культура
НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи
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Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 15:10
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
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Названа самая пьющая профессия в США
В марте были названы самые пьющие российские регионы.
Обновлено в 09:36
Политика
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Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Здоровье
Удар ультразвуком по почкам поможет победить гипертонию
Речь идёт о воздействии звуковыми волнами на нервы почек, чтобы те перестали передавать сигналы мозгу, провоцирующие повышенное давление.
Обновлено в 08:12
Политика
На Украине готовятся начать кампанию по деруссификации
Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ
«По предварительным данным, в результате обстрела осколочные ранения конечностей и перелом ноги получила мирная жительница 1940 года рождения, находившая в момент обстрела во дворе собственного дома по адресу ул. Артема, 9», — сказано в сообщении.
Обновлено в 05:57