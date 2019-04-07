Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в ТриполиRT на русском 11:05

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

RT на русском11:05

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

РИА Новости10:01

Ливийская национальная армия атакует аэропорт Митига - источник

Царьград09:26

СМИ: ВВС правительства Ливии атаковали позиции армии Хафтара в аэропорту Триполи

ТАССвчера в 06:56

Правительственные ВВС атаковали армию Хафтара в аэропорту Триполи

Московский Комсомолецвчера в 06:35
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Армия и оружие

Митингующие в Хартуме опровергли вброс о военном перевороте в Судане

Информация о «военном перевороте» в Судане является фейком.
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Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
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Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
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Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
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Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями

По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.
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Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
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Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
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Посольство Польши возмущено героизацией Бандеры на украинском ТВ

Передача о лидере запрещенной в РФ Украинский повстанческой армии (УПА) Степане Бандере возмутила представителей посольства Польши в Киеве.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО

Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Происшествия

СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Политика

Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»

Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:25
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Скабеева высказалась о травле в свой адрес

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
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Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
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Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
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