Армия Хафтара атаковала аэропорт в ТриполиRT на русском 11:05

Экономика Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.

Экономика Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.

Культура На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.

Здоровье Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.

Армия и оружие Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.

Политика Медведев назначил нового главу Роструда Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Политика В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.

Политика Посольство Польши возмущено героизацией Бандеры на украинском ТВ Передача о лидере запрещенной в РФ Украинский повстанческой армии (УПА) Степане Бандере возмутила представителей посольства Польши в Киеве.

Армия и оружие Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.

Армия и оружие ИГ опубликовало видео с телами российских военных Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.

Политика Иран признал армию США террористической организацией Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.

Происшествия СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.

Политика Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате» Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Политика Скабеева высказалась о травле в свой адрес Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

Общество Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.