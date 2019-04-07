Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в ТриполиRT на русском 11:05
Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Армия и оружие
Митингующие в Хартуме опровергли вброс о военном перевороте в Судане
Информация о «военном перевороте» в Судане является фейком.
Обновлено в 09:05
Экономика
Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено в 15:31
Экономика
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями
По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.
Обновлено в 06:32
Политика
Медведев назначил нового главу Роструда
Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Политика
Посольство Польши возмущено героизацией Бандеры на украинском ТВ
Передача о лидере запрещенной в РФ Украинский повстанческой армии (УПА) Степане Бандере возмутила представителей посольства Польши в Киеве.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Происшествия
СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Политика
Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»
Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:25
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34