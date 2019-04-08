Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в ТриполиRT на русском 11:05

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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Аэропорт в Триполи частично возобновил работу

RT на русском17:17

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

ТАСС16:41

Армия Хафтара назвала целью ударов по аэропорту Триполи военные самолеты

Коммерсантъ15:26

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Газета.Ru15:36

Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи

РБК14:58

Аэропорт в Триполи возобновляет работу после авиаудара армии Хафтара

Московский Комсомолец16:39

Опубликовано видео воздушной атаки на аэропорт Триполи войсками Хафтара

РИА Новости15:30
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Samsung Galaxy Note 10 может быть выпущен в четырёх модификациях

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает своего соперника по президентской гонке Владимира Зеленского прекрасным актёром.
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Армия и оружие

Как Россия будет защищать Крымский мост от атаки НАТО

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Обновлено вчера в 17:14
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Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

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ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
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«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга

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Автомобили Ravon вернутся в Россию

Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
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Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

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Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
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Обновлено в 16:35
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Головин: «Чалов точно собирается в Европу»

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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

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Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

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Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
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Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

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Обновлено вчера в 07:23
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«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
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