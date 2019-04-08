Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в ТриполиRT на русском 11:05
Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
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