Армия Израиля нанесла удар по складу оружия в секторе ГазаФАН 05:56

Согласно сообщению Армии обороны израильского государства, летательный аппарат военнослужащих нанес удары по нескольким террористам запрещенной в РФ организации «Исламский джихад», которые были внутри склада боеприпасов в южной части сектора Газа. Информация о потерях уточняется.

Армия Израиля нанесла удар по складу оружия в секторе Газа

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