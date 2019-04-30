Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человекаРБК 07:06
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Кино
Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из «Игры престолов»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 07:05
Происшествия
Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне
Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение
В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:56
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Экономика
Доходы Нарышкина за год выросли на полмиллиона рублей
Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2018 год составил 9,3 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте СВР.
Обновлено в 10:55
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич подверглась критике после увеличения губ
Анна Хилькевич решила пройти процедуру увеличения губ, но подверглась критике со стороны фанатов, не оценивших перемены во внешности знаменитости.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Здоровье
В клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи
В Москве в клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи.
Обновлено в 04:54
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
В создании модели принимает участие российский дизайнер Дмитрий Лазарев, который в 2014 году придумал концепт для АвтоВАЗа, получивший название Raven.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором в 15%
Крупные российские ретейлеры предложили заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля
Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Политика
Прокуратура проверит, почему глава Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края просит Следственный комитет изучить сведения о том, почему нынешний глава Хакасии, 31-летний коммунист Валентин Коновалов в свое время уклонился от службы в рядах российской армии, передают "Известия" .
Обновлено в 06:35