Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человекаРБК 07:06

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Спорт Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.

Кино Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из «Игры престолов» Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".

Происшествия Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.

Политика Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.

Происшествия В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Экономика Доходы Нарышкина за год выросли на полмиллиона рублей Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2018 год составил 9,3 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте СВР.

Общество Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич подверглась критике после увеличения губ Анна Хилькевич решила пройти процедуру увеличения губ, но подверглась критике со стороны фанатов, не оценивших перемены во внешности знаменитости.

Шоу-бизнес Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Происшествия Административное здание загорелось в центре Москвы Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.

Политика Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.

Здоровье В клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи В Москве в клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи.

Авто На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla» В создании модели принимает участие российский дизайнер Дмитрий Лазарев, который в 2014 году придумал концепт для АвтоВАЗа, получивший название Raven.

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором в 15% Крупные российские ретейлеры предложили заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%.

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.

Финансы Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.

Общество В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

Армия и оружие На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.