Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человекаРБК 07:06

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека

РИА Новости03:33

Индийские военные нашли предполагаемые следы снежного человека

Ридус04:06

Эти существа не хотят общаться: криптозоолог ответил на сообщения о следах йети

РЕН ТВ12:03

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

РБК07:06

Индийская армия нашла следы «снежного человека»

Газета.Ru11:44

Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети

Говорит Москва03:28

Криптозоолог не нашел ничего удивительного в следах йети в Гималаях

ФАН14:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

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Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
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Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону.
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Внедорожник попал в Книгу рекордов России. Range Rover Sport PHEV попал в Книгу рекордов России, проехав 1 292 километра на одной заправке.
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Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
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Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Политика

Бутина назвала свой приговор абсурдным

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Экономика

Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено в 11:41
Происшествия

Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 11:19
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Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

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Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество

Нарухито стал новым императором Японии

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
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Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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«Яндекс» подготовил две новые версии своей смарт-колонки к презентации

Компания «Яндекс» подготовила две новые версии своей смарт-колонки «Яндекс.Станция» к публичной презентации.
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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
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Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
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На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
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Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
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Армия и оружие

Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
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