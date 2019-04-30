Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человекаРБК 07:06
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика
Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону.
Обновлено в 06:39
Авто
Range Rover Sport PHEV проехал на одной заправке 1292 километра
Внедорожник попал в Книгу рекордов России. Range Rover Sport PHEV попал в Книгу рекордов России, проехав 1 292 километра на одной заправке.
Обновлено в 13:51
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Общество
Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки
Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено в 10:53
Наука
Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы
Российские физики использовали полностью оптический способ структурирования вещества в наноразмерном масштабе, применив сфокусированные лазерные импульсы кольцевой формы.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Политика
Бутина назвала свой приговор абсурдным
Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок
Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено в 11:41
Происшествия
Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество
Нарухито стал новым императором Японии
Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
«Яндекс» подготовил две новые версии своей смарт-колонки к презентации
Компания «Яндекс» подготовила две новые версии своей смарт-колонки «Яндекс.Станция» к публичной презентации.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма
На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро
Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05