Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человекаРБК 07:06
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
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Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
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Отмечается, что прием документов на получение гражданства РФ начнется в ДНР 3 мая в аппарате Миграционной службы по адресу: Донецк, ул. Ходаковского, 10.
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Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
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Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
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Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
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Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею
Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
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Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ
В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
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Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
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Футбол
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Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
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Экономика
В России могут закрыть несетевые магазины
Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит»
Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными.
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
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Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме
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Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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