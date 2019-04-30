Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человекаРБК 07:06

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

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