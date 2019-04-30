Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человекаРБК 07:06
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Происшествия
Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский и Порошенко отреагировали на окончательные итоги выборов
Примечательно, что Зеленский набрал рекордное для Украины количество голосов во втором туре.
Обновлено в 08:00
Общество
Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход
По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Политика
Президент Австрии рассказал о своих русских корнях
В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.
Обновлено в 05:45
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Кокпит бомбардировщика B-2 Spirit впервые показали на видео
В Сети появилось видео, показывающее работу экипажа стратегического бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit.
Обновлено в 05:49
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах
Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.
Обновлено в 05:34
Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
Обновлено в 07:44
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России
Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Технологии
Международная компания Group-IB проверит результаты шоу «Голос. Дети»
Гендиректор занимающейся расследованием Group-IB Илья Сачков сообщил, что результаты будут известны в течении месяца.
Обновлено вчера в 05:17
Здоровье
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Tele2 первыми в России запустили ранее запрещенную технологию eSIM
Ранее Минкомсвязи выступало за легализацию технологии электронных сим-карт на территории РФ и начало подготавливать нормативную базу, которую собирались внедрить в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Футбол
Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе
Во вторник команда начала подготовку к выездному матчу 27-го тура РПЛ против «Ахмата». Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе.
Обновлено в 06:00
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Пожар на Украинской АЭС привел к отключению энергоблока
Третий энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за крупного пожара на объекте, сообщает «Звезда».
Обновлено в 03:42
Общество
Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в Воронеже
Представители регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:21