Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой. В результате столкновения один военнослужащий ДНР погиб, сообщили в управлении Народной милиции республики.

Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой

Футбол Спартак — Брага 1:2 29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Политика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Здоровье Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал» Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.

Армия и оружие На Кавказе с начала года задержаны 73 участника незаконных вооруженных формирований Объединенная группировка войск провела с начала года около 1,5 тыс. спецмероприятий на Северном Кавказе, в ходе которых ликвидированы более 20 участников бандгрупп, а также задержаны 73 человека, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях.

Шоу-бизнес Скарлетт Йоханссон заметно поправилась Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.

Политика Дмитрий Медведев везет в Астрахань членов правительства и губернаторов Именно в Астрахани пройдет совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, ради которого министры федерального правительства и губернаторы и посещают наш регион.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Политика Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.

Футбол Экс-игрок «Спартака» оценил шансы красно-белых в матче с «Зенитом» Экс-игрок "Спартака" Мартин Йиранек поделился ожиданиями от матча красно-белых с "Зенитом", который состоится первого сентября в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, передает портал "Известия".

Шоу-бизнес Дарья Жукова показала помолвочное кольцо Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.

Политика США ввели санкции против ливанского банка Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.

Футбол «Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поделилась феноменом похудения Фото: Анастасия Волочоква до и после похудения Балерину возмутило до глубины души, что все только и говорят о том, что она постройнела.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.

Происшествия В Гонконге задержали активиста Джошуа Вонга В Гонконге задержан местный оппозиционер Джошуа Вонг. Он стал известен в 2014 году как один из организаторов акции Occupy Central.