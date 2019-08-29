Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой. В результате столкновения один военнослужащий ДНР погиб, сообщили в управлении Народной милиции республики.

Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой

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