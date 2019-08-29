Армия и оружие
ФАНАрмия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой. В результате столкновения один военнослужащий ДНР погиб, сообщили в управлении Народной милиции республики.
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Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Ruposters.ru 02:39
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.
Газета.Ru 02:03
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия
В Гонконге задержаны три лидера протестов
Издание отмечает, что оба активиста были одними из лидеров протестов Occupy 2014 года.
Интерфакс 02:08
Армия и оружие
В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных
В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.
РБК 02:34
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 Pro: первый смартфон с 64-Мп камерой
Модель Redmi Note 8 Pro стала первым коммерческим аппаратом, в состав камеры которого входит 64-мегапиксельный датчик.
3DNews вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Общество
Полиция Москвы призывает отказаться от участия в несогласованной акции 31 августа
Московская полиция обратилась к организаторам намеченной на субботу, 31 августа, несанкционированной акции.
Вести.Ru 02:27
Шоу-бизнес
«Мама тоже человек»: 41-летняя Климова пожаловалась на занятость
Телепрограмма 00:31
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости вчера в 01:45
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Известия вчера в 09:51
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Хоккей
Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.
РИА Новости 01:00
Футбол
Хенесс покидает пост президента «Баварии»
С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
Sport24.ru вчера в 15:12
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 28 августа в 03:42
Армия и оружие
Трамп объявил космос новой областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальном начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
ФАН вчера в 18:56
Армия и оружие
В Монголии прошел «Бессмертный полк»
В рамке мероприятия прошла церемония возложения венков к памятнику монгольским воинам, с участием официальных лиц Монголии во главе с замминистром обороны Тогоочийн Дуламдорж.
REGNUM вчера в 09:12
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.
RT на русском 02:30
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Политика
У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы
У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Эхо Москвы 02:30