Энергетика

Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Коммерсантъ
10:03

Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян. По его словам, «вопрос субсидирования не обсуждался и не обсуждается».
Коммерсантъ10:03

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Правительство Армении: цена на газ для внутренних потребителей не изменится

Красная весна10:50

Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России

Коммерсантъ10:03

В правительстве Армении объяснили, за счет чего сохраняется тариф на газ для населения

Sputnik Армения02:35

«Газпром Армения» компенсирует рост цены на российский газ за счет сокращения расходов

ТАСС08:55

Внутренний тариф на газ из РФ сохранится за счет снижения издержек, заявили в Ереване

ПРАЙМ03:40

Кто заплатит Армении за российский газ?

Вестник Кавказа09:20
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске достигло 21

Обновлено в 07:38
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего

Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Политика

На Украине запретили телеканал NewsOne

Телеканалы "112 Украина" и NewsOne украинские власти неоднократно обвиняли в якобы необъективном освещении событий на Майдане и в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Происшествия

МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка

Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Обновлено в 08:39
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

Двое граждан России — один из Свердловской области, а второй из Санкт-Петербурга стали победителями новогоднего тиража лотерею «Русское лото».
Обновлено в 05:56
Экономика

Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Происшествия

На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца

Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Губернатор отверг связь взрыва в Магниторогске и возгорания маршрутки

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв бытового газа и последующее обрушение многоэтажного дома в Магнитогорске и возгорание поблизости маршрутки - два не связанных между собой события.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели

Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Три человека погибли в Магнитогорске после взрыва маршрутки

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

В Сочи мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Мужчина выстрелил из пистолета в свою сожительницу на парковке одного из торговых центров в Сочи.
Обновлено в 10:07
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Подъемный кран врезался в опору моста в центре Москвы

"Около 14:00 мск на Хамовническом валу, 32 подъемный кран наехал на опору моста", - сказал собеседник, добавив, что в результате происшествия один человек погиб.
Обновлено в 07:39
Спорт

Непряева и Седова завоевали медали масс-старта на «Тур де Ски»

Обновлено в 06:51
Спорт

16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА

Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:47
Энергетика

Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Спорт

Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
Обновлено вчера в 05:58
Общество

Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда

Как отмечает издание Khaosod English, не исключено, что южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года.
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Политика

УАЗ промелькнул в шпионском скандале

У BorgWarner нет производства или представительства в России, но по сообщению телеграм-каналов компания сотрудничала с УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и МАЗ.
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Никол Воваевич Пашинян
Армянский политик
Армянский политик. Премьер-министр Армении с 8 мая по 16 октября 2018 года, исполняющий обязанности премьер-министра Армении с 16 октября 2018 года. Лидер бархатной революции в Армении.
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Армения
Государство в Закавказье. Расположена на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
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