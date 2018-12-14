Арутюнян признал, что российский телепроект пользуется популярностью в Армении, однако отметил, что необходимо выпускать контент на государственном языке.

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Культура Культура В США умерла актриса Сондра Локк В США в возрасте 74 лет умерла актриса Сондра Локк.

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