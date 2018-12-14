Культура
Армения закрыла последнее телешоу на русском языке
Армения закрыла последнее телешоу на русском языкеВечерняя Москва17:57
Арутюнян признал, что российский телепроект пользуется популярностью в Армении, однако отметил, что необходимо выпускать контент на государственном языке.
Вечерняя Москва17:57
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Культура
Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта
Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Музыка
Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы
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Кит Харингтон снялся в шуточном видео с драконом Беззубиком
Кит Харингтон из «Игры престолов» поучаствовал в шуточном видео, в котором якобы проходит кастинг к новой части анимационного фильма «Как приручить дракона».
Обновлено в 12:48
Кино
В России смотрят больше сериалов, чем в США
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Кино
Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов
Обновлено в 07:05
Музыка
На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон
Обновлено в 07:15
Кино
Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»
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Появился тизер‐трейлер «Аббатство Даунтон». Теперь это фильм
На YouTube-канале FocusFeatures 14 декабря был опубликован первый тизер-трейлер снятого по одноименному сериалу фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 18:57
Музыка
Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске
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Кино
Киноверсия «Полицейского с Рублевки» выходит в прокат
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Финал шоу «Голос», 7 сезон состоится 1 января
Обновлено в 18:43
Культура
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В США в возрасте 74 лет умерла актриса Сондра Локк.
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Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах
Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
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Музыка
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Театры
В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
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