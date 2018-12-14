Культура
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Культура
Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта
Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Музыка
Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы
Обновлено в 13:19
Кино
Эксперты: россияне тратят на сериалы больше времени, чем американцы
Россияне смотрят кино и сериалы около 13 часов в месяц, выяснили исследователи компании Must.
Обновлено в 20:43
Кино
Кит Харрингтон снялся в шуточном видео-кастинге с драконом Беззубиком
Актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», снялся в шуточном видео, которое было опубликовано на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 19:42
Кино
Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов
Обновлено в 07:05
Кино
Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»
Обновлено в 17:21
Кино
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»
Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 13:43
Музыка
Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске
Обновлено в 08:22
Музыка
На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон
Обновлено в 07:15
Музыка
Финал шоу «Голос», 7 сезон состоится 1 января
Обновлено в 18:43
Кино
Киноверсия «Полицейского с Рублевки» выходит в прокат
Первым — 20 декабря — на экраны выйдет «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», киноверсия успешного телесериала, который выходит на ТНТ.
Обновлено в 06:41
Кино
Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах
Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено в 09:46
Культура
В США умерла актриса Сондра Локк
В США в возрасте 74 лет умерла актриса Сондра Локк.
Обновлено в 02:35
Музыка
Джаред Лето станет хедлайнером фестиваля Park Live
Обновлено в 09:50
Театры
В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50