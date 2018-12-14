Культура

Армения закрыла последнее телешоу на русском языке
Телеканал 360°
20:08

Телевидение Армении полностью отказалось от телепередач на русском языке.
Телеканал 360°20:08

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Армения закрыла последнее телешоу на русском языке

Телеканал 360°20:08

В Армении окончательно отказались переводить "Что? Где? Когда?" на русский

Царьград17:48

Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском

Рамблер15:10

Армения закрывает последний ТВ-проект на русском языке

News.ru14:41

Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»

Lenta.ru13:53

В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект

ТАСС13:33

В Армении закрывается последний телевизионный проект на русском языке

Говорит Москва13:28
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Культура

Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта

Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Музыка

Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы

Обновлено в 13:19
Кино

Эксперты: россияне тратят на сериалы больше времени, чем американцы

Россияне смотрят кино и сериалы около 13 часов в месяц, выяснили исследователи компании Must.
Обновлено в 20:43
Кино

Кит Харрингтон снялся в шуточном видео-кастинге с драконом Беззубиком

Актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», снялся в шуточном видео, которое было опубликовано на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 19:42
Кино

Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов

Обновлено в 07:05
Кино

Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»

Обновлено в 17:21
Кино

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»

Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 13:43
Музыка

Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске

Обновлено в 08:22
Музыка

На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон

Обновлено в 07:15
Музыка

Финал шоу «Голос», 7 сезон состоится 1 января

Обновлено в 18:43
Кино

Киноверсия «Полицейского с Рублевки» выходит в прокат

Первым — 20 декабря — на экраны выйдет «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», киноверсия успешного телесериала, который выходит на ТНТ.
Обновлено в 06:41
Кино

Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах

Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено в 09:46
Культура

В США умерла актриса Сондра Локк

В США в возрасте 74 лет умерла актриса Сондра Локк.
Обновлено в 02:35
Музыка

Джаред Лето станет хедлайнером фестиваля Park Live

Обновлено в 09:50
Театры

В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50
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