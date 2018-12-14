Культура

Армения закрыла последнее телешоу на русском языке
Телеканал 360°
20:08

Телевидение Армении полностью отказалось от телепередач на русском языке.
Телеканал 360°20:08

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Армения закрыла последнее телешоу на русском языке

Телеканал 360°20:08

В Армении окончательно отказались переводить "Что? Где? Когда?" на русский

Царьград17:48

Армения отказалась от «Что? Где? Когда?» на русском

Рамблер15:10

Армения закрывает последний ТВ-проект на русском языке

News.ru14:41

Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»

Lenta.ru13:53

В Армении закрывается последний русскоязычный телевизионный проект

ТАСС13:33

В Армении закрывается последний телевизионный проект на русском языке

Говорит Москва13:28
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Культура

Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта

Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Кино

Россияне в среднем тратят на просмотр фильмов 13 часов в месяц

В среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов.
Обновлено в 12:46
Музыка

Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы

Обновлено в 13:19
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика

В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.
Обновлено в 07:49
Кино

Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий

Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о том, что планирует снимать новую картину на основе реальных исторических событий, сейчас начинается кастинг актеров.
Обновлено в 21:57
Кино

Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов

Обновлено в 07:05
Кино

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»

Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 13:43
Кино

Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»

Обновлено в 17:21
Музыка

Финал шоу «Голос», 7 сезон состоится 1 января

Обновлено в 18:43
Музыка

Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске

Обновлено в 08:22
Кино

Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах

Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено в 09:46
Музыка

На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон

Обновлено в 07:15
Культура

Путин поприветствовал участников фестиваля «Площадь Искусств»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств".
Обновлено в 12:24
Музыка

Джаред Лето станет хедлайнером фестиваля Park Live

Обновлено в 09:50
Театры

В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50
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