Культура
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Культура
Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта
Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.
Обновлено в 09:07
Кино
Россияне в среднем тратят на просмотр фильмов 13 часов в месяц
В среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов.
Обновлено в 12:46
Музыка
Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы
Обновлено в 13:19
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика
В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.
Обновлено в 07:49
Кино
Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий
Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о том, что планирует снимать новую картину на основе реальных исторических событий, сейчас начинается кастинг актеров.
Обновлено в 21:57
Кино
Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов
Обновлено в 07:05
Кино
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»
Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 13:43
Кино
Вышел официальный трейлер фильма «Балканский рубеж»
Обновлено в 17:21
Музыка
Финал шоу «Голос», 7 сезон состоится 1 января
Обновлено в 18:43
Музыка
Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске
Обновлено в 08:22
Кино
Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах
Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.
Обновлено в 09:46
Музыка
На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон
Обновлено в 07:15
Культура
Путин поприветствовал участников фестиваля «Площадь Искусств»
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств".
Обновлено в 12:24
Музыка
Джаред Лето станет хедлайнером фестиваля Park Live
Обновлено в 09:50
Театры
В Перми состоялась премьера канонической версии балета «Баядерка» Мариуса Петипа
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и команда постановщиков воссоздали каноническую версию балета Мариуса Петипа "Баядерка".
Обновлено в 13:50