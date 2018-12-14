Телевидение Армении полностью отказалось от телепередач на русском языке.

Культура Культура Выставка антикварного оружия открылась в Государственном музее спорта Новая экспозиция с антикварным оружием и редкими книгами по искусству фехтования открылась в Государственном музее спорта 14 декабря.

Кино Кино Россияне в среднем тратят на просмотр фильмов 13 часов в месяц В среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов.

Музыка Музыка Сергей Шнуров раскритиковал «дружбу» рэперов с депутатами Госдумы

Кино Кино Джон Сноу из «Игры престолов» приручил дракона Беззубика В сети появилось шуточное видео, на котором Кит Харрингтон, исполняющий роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», якобы проходит кастинг для участия в новом проекте.

Кино Кино Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о том, что планирует снимать новую картину на основе реальных исторических событий, сейчас начинается кастинг актеров.

Кино Кино В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон» Кинокомпания Focus Features выложила на своем официальном ютьюб-канале первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».

Музыка Музыка Финал шоу «Голос», 7 сезон состоится 1 января

Музыка Музыка Группа IC3PEAK не смогла подпольно выступить в Минске

Кино Кино Роднянский выпустит документальный фильм о еврейских беженцах Студия AR Content Александра Роднянского выпустит документальный фильм о судьбе еврейских беженцев перед Второй мировой войной, сообщила компания.

Музыка Музыка На 82-м году жизни скончалась джазовая певица Нэнси Уилсон

Культура Культура Путин поприветствовал участников фестиваля «Площадь Искусств» Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств".

Музыка Музыка Джаред Лето станет хедлайнером фестиваля Park Live