Футбол
Армения проиграла Финляндии в квалификации Евро-2020Советский спорт 14:54
В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Армении в Ереване проиграла команде Финляндии со счетом 0:2. У победителей встречи голами отметились Фредрик Йенсен и Пюрю Сойри, забившие мячи на 14-й и 78-й минутах соответственно.
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