Футбол

Армения проиграла Финляндии в квалификации Евро-2020Советский спорт вчера в 14:54

В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Армении в Ереване проиграла команде Финляндии со счетом 0:2. У победителей встречи голами отметились Фредрик Йенсен и Пюрю Сойри, забившие мячи на 14-й и 78-й минутах соответственно.
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Сборная Армении проиграла команде Финляндии в матче квалификации Евро-2020

РИА Новостивчера в 15:02

Армения с Мхитаряном и Озбилизом уступила Финляндии в квалификации Евро-2020

Sport24.ruвчера в 14:51

Сборная Армении проиграла Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020

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Армения проиграла Финляндии в квалификации Евро-2020

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Евро-2020: сборная Армении проиграла финнам у себя дома — детали матча

Sputnik Армениявчера в 14:51
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
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