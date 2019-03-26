Футбол

Армения проиграла Финляндии в квалификации Евро-2020Советский спорт вчера в 14:54

Армения — Финляндия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Республиканский»
14′
Фредрик Йенсен
36′
Глен Камара
Андре Чалышир
39′
Эдгар Бабаян
40′
Норберто Бриаско
54′
56′
Каспер Хамалаен
Пюрю Сойри
Норберто Бриаско
Александр Карапетян
59′
66′
Лукаш Градецки
Арас Озбилиз
Тигран Барсегян
67′
69′
Фредрик Йенсен
Расмус Шюллер
71′
Тим Спарв
Эдгар Бабаян
Петрос Аветисян
74′
78′
Пюрю Сойри
86′
Робин Лод
Роберт Тэйлор
Вараздат Ароян
90′+2′
В матче второго тура квалификации Евро-2020 сборная Армении в Ереване проиграла команде Финляндии со счетом 0:2. У победителей встречи голами отметились Фредрик Йенсен и Пюрю Сойри, забившие мячи на 14-й и 78-й минутах соответственно.
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