Пашинян добавил, что продолжаются переговоры с российской стороной о цене на газ. Как уже сообщалось, с 1 января цена на российский газ для Армении повышена со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Потребителям в Армении газ поступает уже по 290 долларов за тысячу кубометров.

Политика Политика Ким Чен Ын тайно прибыл в Китай

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Политика Политика Путин раскрыл свое воинское звание Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии.

Политика Политика The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Политика Политика Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».

Технологии Технологии Mastercard решила поменять логотип С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Волочкова решила остаться на Мальдивах Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.

Происшествия Происшествия Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.

Происшествия Происшествия Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Политика Политика Юристы Белого дома изучают законность введения ЧП в США ради стены Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп пока не решил, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в стране ради решения вопроса с финансированием стены на границе с Мексикой.

Происшествия Происшествия У берегов Турции затонул корабль с россиянами на борту В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что из 13 погибших на «Волго-Балте-214» украинцами были 11 человек.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Политика Политика Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что главной целью нынешней стратегии президента страны Петра Порошенко является обострение отношений с Россией ради предвыборного пиара.

Авто Авто Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае «С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.

Происшествия Происшествия В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Происшествия Происшествия Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.

Политика Политика Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.

Автоспорт Автоспорт Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.

Политика Политика Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Общество Общество Британия хочет расширить зону запрета для дронов вблизи аэропортов Власти Великобритании намерены расширить зону запрета полетов дронов вблизи аэропортов, а также полномочия полиции, чтобы предотвратить инциденты, подобные происшествию в аэропорту Гатвик, заявил министр транспорта Крис Грэйлинг.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.

Происшествия Происшествия Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.

Общество Общество Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.

Политика Политика Судья в США уличила адвоката фирмы Пригожина в непрофессионализме Американская судья по «российскому делу» Дэбни Фридрик сделала выговор адвокату Эрику Дюбелье, который защищает российскую компанию Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года).