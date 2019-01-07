Политика

Армения обсуждает возможность поставки иранского газа
Инфорос
10:49

Пашинян добавил, что продолжаются переговоры с российской стороной о цене на газ. Как уже сообщалось, с 1 января цена на российский газ для Армении повышена со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Потребителям в Армении газ поступает уже по 290 долларов за тысячу кубометров.
Инфорос10:49

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Армения обсуждает возможность поставки иранского газа

Страна Советов on-line12:05

Армения рассматривает возможность поставки иранского газа

ФАН11:32

Армения договаривается о поставке иранского газа

Политика Сегодня10:38

Вопрос закупки иранского газа Арменией обсуждался и будет обсуждаться – и.о. премьера

ПРАЙМ10:30

Армения обсуждает возможность поставки иранского газа

ТАСС10:24

"О каком провале речь?" Пашинян о результатах переговоров по российскому газу

Sputnik Армения09:58

Армения обсуждает возможность поставки иранского газа

Инфорос10:49
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море

Обновлено в 12:09
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Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Президент США Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу 10 января, сообщила в понедельник в твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.
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Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

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Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

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Политика

Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков

Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.
Обновлено в 13:14
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Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Политика

Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии

Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.
Обновлено в 10:55
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Глава МВД Франции пообещал ответить на «ультранасилие» протестующих

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников протестов, отметив, что власти противопоставят «ультрарешительность ультранасилию».
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Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

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Новый спецпосланник ООН по Сирии приступил к работе

Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к своим обязанностям. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.
Обновлено в 12:09
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Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019

«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
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Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к «жесткому Brexit»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитета кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия Brexit.
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Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с РФ.
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Армянский политик
Армянский политик. Премьер-министр Армении с 8 мая по 16 октября 2018 года, исполняющий обязанности премьер-министра Армении с 16 октября 2018 года. Лидер бархатной революции в Армении.
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Государство в Закавказье. Расположена на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
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