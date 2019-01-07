Пашинян добавил, что продолжаются переговоры с российской стороной о цене на газ. Как уже сообщалось, с 1 января цена на российский газ для Армении повышена со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Потребителям в Армении газ поступает уже по 290 долларов за тысячу кубометров.

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Политика Политика Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.

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