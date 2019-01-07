Политика
Армения обсуждает возможность поставки иранского газа
Армения обсуждает возможность поставки иранского газаИнфорос10:49
Пашинян добавил, что продолжаются переговоры с российской стороной о цене на газ. Как уже сообщалось, с 1 января цена на российский газ для Армении повышена со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. Потребителям в Армении газ поступает уже по 290 долларов за тысячу кубометров.
Инфорос10:49
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