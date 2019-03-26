Футбол
Армения на своем поле уступила ФинляндииМатч ТВ 14:50
По итогам встречи армяне расположились на последнем месте в группе, не набрав очков, а финны идут на четвертом месте, у команды три очка. В следующем туре 8 июня Армения примет Лихтенштейн, а Финляндия в тот же день на своем поле сыграет с Боснией и Герцеговиной.
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